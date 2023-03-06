Здоровье 06 марта 2023, 02:10 Россиянам рассказали, когда микроволновка может вызвать рак Онколог Карасев: неисправная микроволновка может спровоцировать рак РИА «Новости»

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Онколог Иван Карасев рассказал, в каких случаях микроволновая печь может вызвать рак. По его словам, которые привел сайт «Доктор Питер», такой риск действительно есть в редких случаях.

Основной «инструмент» микроволновки — это электромагнитные волны, такие же, как исходят от обычных мобильников. Физически она не может вызывать никаких заболеваний. Однако риски появляются, если иметь дело с неисправной техникой, не имеющей сертификата и сделанной умельцами «на коленке».

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Врач отметил, что у каждой микроволновой печи есть инструкция с рекомендациями по технике безопасности. Там указано безопасное расстояние, на котором лучше держаться от микроволновки. Как правило, оно составляет до полуметра. Онколог обратил внимание, что в СМИ есть публикации о том, как несоблюдение этих правил отражалось на продавцах фастфудов в небольших киосках.

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«В них продавцы постоянно находились в 5–10 сантиметрах от СВЧ-печи, расположенной у прилавка на уровне таза. Среди таких людей потом замечали повышенную заболеваемость злокачественными опухолями репродуктивной системы», — рассказал Карасев.

Однако в домашних условиях рак таким образом заработать невозможно. И все страхи по этому поводу не имеют оснований. Но навредить может посуда, в которой греется еда. Опасны в этом плане одноразовые тарелки, часть веществ которых попадает в пищу.

И если постоянно пользоваться одноразовым пластиком, может возникнуть накопительный эффект, который выльется в онкологическое заболевание.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что онкологические заболевания занимают второе место по летальности после инфарктов, но возникновение рака можно предупредить или хотя бы снизить риски его развития.