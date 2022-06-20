Россиянам рассказали, какую инфекцию переносят комары и мухи

Кровососущие мухи и комары на территории России могут выступать в качестве разносчиков бактериальной инфекции туляремии. Она характеризуется поражением лимфатических узлов с развитием бубонов. Об этом в интервью Ura.ru рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Единственное, что у нас с комарами связано, правда в небольшой степени, но есть такое заболевание — туляремия. Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят», — сказал Владимир Никифоров.

При этом Никифоров подчеркнул, что чаще переносчиками болезни являются не комары, а кровососущие мухи. Он рассказал, что российские медики хорошо знакомы с этой инфекцией, она не представляет собой тяжелое заболевание и практически не приводит к летальному исходу. Главная ее характеристика — появление язвочки на месте укуса.

«Регионально по отношению к укусу возникает туляремийный бубон. Это воспаленный лимфоузел. Он похож на чумной, только что безболезненный и течет легче, поэтому русские врачи прекрасно ее знали и называли „малой чумой“», — уточнил Никифоров.

Ученый пояснил, что большое количество инфекций, которые переносят кровососущие насекомые, не может распространяться на территории России из-за климатических условий. Сложности с распространением, например, возникнут у малярии, а что касается лихорадки Денге, то она в принципе не может развиться в российских широтах. Если вспышка возникает, это может означать, что болезнь привезли из-за границы, резюмировал Никифоров.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в будущем мир ждут пандемии гораздо хуже коронавируса. Он призвал правительства всех стран выделить на борьбу со следующей глобальной вспышкой миллиарды.