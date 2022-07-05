Россиянам рассказали, какую еду стоит есть, чтобы не навредить почкам
Рацион питания значительным образом сказывается на состоянии здоровья человека. Некоторые пищевые привычки могут крайне негативно повлиять на почки. Одна из них — чрезмерное употребление соли. Об этом сообщило utro.ru.
Чрезмерное содержание соли в пище истончает стенки сосудов в почках. Кроме того, эта специя вызывает острую недостаточность.
Почки являются механизмом, который регулирует внутреннее давление. Употребление соли уменьшает количество крови в почках, из-за чего происходит значительный рост давления.
Специалисты отмечают, что помимо чрезмерного употребления соли, стоит воздержаться и от избыточного количества витамина С. Важно не превышать допустимую дозу. В противном случае это может быть чревато образованием камней в почках.
Вред этому органу наносит также сладкая газированная вода из-за высокого содержания глюкозы в своем составе. Из-за этого вещества почки теряют способность к фильтрации.