Россиянам рассказали, какой продукт способен предотвратить образование рака

Редис является крайне полезным продуктом. К примеру, он помогает бороться с раковыми клетками. Таким мнением поделились турецкие врачи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Haber7.

Этот овощ содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов. Также в его составе много витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6. Зимой с помощью редиса можно усилить иммунитет, повысить сопротивляемость организма к инфекциям.

«Редис предотвращает образование раковых клеток, снижает риск развития рака толстой кишки, молочной и поджелудочной железы», — отметили эксперты.

Также редис помогает очистить организм от вредных веществ благодаря своему мочегонному действию. Этот продукт также способен ускорять кровообращение. Такой процес способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, риск возникновения сердечного приступа значительно падает.

Ранее специалисты рассказали, зачем нужно употреблять брокколи. По мнению американских диетологов Дженнифер Вайс, Сары Петернелл и Ким Денхаус, этот овощ содержит минимум углеводов. При этом он богат большим количество клетчатки.