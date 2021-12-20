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    20 декабря 2021, 15:06

    Россиянам рассказали, какой продукт способен предотвратить образование рака

    Врачи рассказали, что употребление редиса предотвращает образование раковых клеток

    Арина Бобкова

    Редис является крайне полезным продуктом. К примеру, он помогает бороться с раковыми клетками. Таким мнением поделились турецкие врачи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Haber7.

    Россиянам рассказали, какой продукт способен предотвратить образование рака

    Этот овощ содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов. Также в его составе много витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6. Зимой с помощью редиса можно усилить иммунитет, повысить сопротивляемость организма к инфекциям.

    «Редис предотвращает образование раковых клеток, снижает риск развития рака толстой кишки, молочной и поджелудочной железы», — отметили эксперты.

    Также редис помогает очистить организм от вредных веществ благодаря своему мочегонному действию. Этот продукт также способен ускорять кровообращение. Такой процес способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, риск возникновения сердечного приступа значительно падает.

    Ранее специалисты рассказали, зачем нужно употреблять брокколи. По мнению американских диетологов Дженнифер Вайс, Сары Петернелл и Ким Денхаус, этот овощ содержит минимум углеводов. При этом он богат большим количество клетчатки.