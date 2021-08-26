Россиянам рассказали, какой напиток пить по утрам для укрепления иммунитета

Для того, чтобы получить заряд бодрости на весь день и укрепить иммунитет, по утрам можно готовить себе несложный по своей технологии напиток. Об этом сообщил Infox.

Осенью многие россияне сталкиваются с сезонными заболеваниями. К ним относятся грипп и ОРВИ. Организм не сразу приспосабливается к изменениям климата и наступившим холодам. Чтобы избежать неприятных последствий плохой погоды, утром до выхода из дома необходимо выпивать напиток из лимона и имбиря.

Продукты, которые входят в его состав, легко найти в любом супермаркете. Необходимо взять пять сантиметров корня имбиря, лимон, немного изюма и две столовые ложки меда. Имбирь и лимон нужно мелко растереть на терке и переложить их в чашку. Туда же можно добавить мякоть лимона. После в чашку нужно положить изюм и мед, размешать это все и залить горячей водой.

Получившийся отвар способствует улучшению пищеварения и кровообращения, а также укреплению иммунной системы. Таким образом получится защитить свой организм в холодный период.