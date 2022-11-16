16 ноября 2022, 11:53
Россиянам рассказали, какой хлеб не стоит покупать в магазинах
Эксперт Малоземов: белый хлеб слишком богат крахмалом и слишком беден витаминами
Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что самым вредным хлебом считается хлеб, изготовленный из муки высшего сорта.
Такой хлеб, по словам эксперта, богат крахмалом и беден витаминами.
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«Вся польза в таком хлебе убрана, оставлен только вкус. Та же самая мука зачастую является основным ингредиентом многих видов темного хлеба, который считается более полезным», — добавил Малоземов.
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Самым лучшим хлебом будет считаться тот, в составе которого имеется ржаная обдирная или ржаная обойная мука. Не менее полезным будет хлеб, в который входят отруби, мука полбы, семена кунжута, подсолнечника или льна, резюмировал эксперт.
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