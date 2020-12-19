Россиянам рассказали, какой диагноз у детей увеличивает риск заболеть COVID-19

Эксперты изучили 37 тысяч пациентов, чтобы выяснить, какой диагноз увеличивает риск заболеть COVID-19. По их данным, чаще всего заболевают люди с диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивность», не получающие терапию. Таким мнением поделился автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон.

«У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает», — передает РИА «Новости» его слова.

По словам эксперта, у людей с таким же диагнозом, но которые лечение не получают, риск возрастает до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ. Мерзон также объяснил, что во время пандемии и карантинных каникул у детей, страдающих этим синдромом, лечение прекращалось. Чего делать нельзя. Автор исследования посоветовал не прекращать терапию, даже если ребенок учится дома, ее нужно проводить постоянно. Также он напомнил, что пациентам с таким диагнозом сложнее соблюдать правила Минздрава из-за высокой чувствительности. Поэтому им нужно периодически напоминать о ношении масок в общественных местах.