Россиянам рассказали, какой диагноз у детей увеличивает риск заболеть COVID-19
«У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает», — передает РИА «Новости» его слова.
По словам эксперта, у людей с таким же диагнозом, но которые лечение не получают, риск возрастает до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ. Мерзон также объяснил, что во время пандемии и карантинных каникул у детей, страдающих этим синдромом, лечение прекращалось. Чего делать нельзя. Автор исследования посоветовал не прекращать терапию, даже если ребенок учится дома, ее нужно проводить постоянно. Также он напомнил, что пациентам с таким диагнозом сложнее соблюдать правила Минздрава из-за высокой чувствительности. Поэтому им нужно периодически напоминать о ношении масок в общественных местах.