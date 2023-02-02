Здоровье 02 февраля 2023, 22:56 Россиянам рассказали, какими напитками нельзя запивать таблетки Врач Ломоносова: не стоит запивать лекарства кисломолочными напитками

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Кисломолочные напитки и фруктовые соки способны блокировать содержащиеся в лекарствах ферменты. Поэтому запивать ими таблетки не стоит, пояснила врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Специалист указала на возможное неконтролируемое действие препарата, если запить его кисломолочной продукцией. Не рекомендуют использовать для этого и травяные сборы.

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Перед применением лекарства, напомнила врач, стоит прочесть инструкцию.