Россиянам рассказали, каким должен быть размер порции шашлыка

В период майских праздников многие люди традиционно жарят шашылки. Однако, по мнению врачей, не стоит злоупотреблять этим блюдом. Порция шашлыка должна помещаться в ладонь. При этом на гарнир лучше всего выбрать овощи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эндокринолог Анна Кузнецова рассказала, что взрослому человеку необходимо употреблять примерно 0,25 граммов белка на килограмм веса. Для человека, вес которого составляет 80 килограммов, нормой считается 20 граммов белка. В переводе на порции шашлыка это составляет 80 граммов свиной корейки, 100 граммов куриного филе или семги, передало utro.ru.