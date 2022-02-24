Россиянам рассказали, какие заболевания можно выявить на приеме у офтальмолога

Доктор медицинских наук, врач Риши Сингх заявил, что на приеме у офтальмолога можно не только проверить, в каком состоянии находятся глаза, но и выявить по ним другие заболевания. Врач имеет ввиду диабет и гипертонию. Об этом написало издание «Профиль».

По его словам, поражение сетчатки глаза может указывать на диабетическую ретинопатию. При этом появляется кровоизлияние, отек или нарушение кровеносных сосудов в глазу, сообщил сайт «Русская планета».

Ухудшение зрения может говорить о гипертонии. По состоянию глаз можно также определить наличие воспалительных процессов в кишечнике, болезнь Крона, язвенный колит, рассеянный склероз и волчанку.

В заключение специалист отметил, что между воспалительными заболеваниями и глазами действительно существует связь. Для того, чтобы вовремя обнаружить проблему, важно регулярно посещать лечащего врача и сдавать общие анализы мочи и крови хотя бы раз в год.