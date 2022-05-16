Россиянам рассказали, какие заболевания крови наиболее опасны

Заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина рассказала, какие заболевания крови являются наиболее опасными, а также правда ли то, что в России стали чаще выявлять болезни крови. Об этом написала «Газета.ru».

По словам медика, гематологические заболевания среди онкологических занимают не более 40%.

«За последние 10 лет в России число вновь выявленных злокачественных заболеваний системы крови выросло на 15-20%. Ежегодно в России диагноз „острый лимфобластный лейкоз“ ставится более чем 1700 пациентам, из них 770 — дети. В структуре гематологических заболеваний онкологические диагнозы занимают не более 40%», — сказала она.

Врач отметила, что онкогематологические заболевания встречаются и у молодых, однако медианный возраст составляет 60-65 лет. Она также добавила, что если заболевания крови не лечить, то большинство из них приводят к смерти.

«Большинство заболеваний системы крови являются опасными, если их не лечить, и большинство из них приводят к смерти. Это в первую очередь касается агрессивных лимфом и острых лейкозов. <…> При острых лейкозах и агрессивных лимфомах имеет значение время начала лечения, и химиотерапия должна быть начата, как только будет установлен точный диагноз, и как можно быстрее», — резюмировала Алешина.