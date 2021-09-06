Россиянам рассказали, какие витамины нужно принимать при ковиде

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев объяснил, какие витамины нужно принимать во время и после коронавирусной инфекции. По его словам, их нехватка влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии, если организм ослаблен инфекцией. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

«Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет», — отметил врач.

Однако он добавил, что в некоторых случаях витаминные комплексы помогают быстрее восстановиться после болезни. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если у человека существует дефицит витаминов до начала болезни, то необходимо принимать их и для восстановления. Например, страдающему диабетом назначают минеральные добавки во время ковида, чтобы контролировать сахар в крови, а с железнодефицитной анемией рекомендуют пить хелатное железо. Однако все эти комплексы может выписывать только лечащий врач, заключил специалист.