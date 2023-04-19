Здоровье 19 апреля 2023, 11:41 Россиянам рассказали, какие симптомы могут сообщать о пыльцевой аллергии Врач Морозова: насморк в течение двух лет может говорить об аллергии на пыльцу

Читать 360tv в

Врач-аллерголог МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Морозова в разговоре с РИАМО рассказала, что если у человека на протяжении двух и более лет наблюдаются насморк, заложенность в носу и зуд в глазах, то можно говорить о пыльцевой аллергии.

Врач порекомендовала к периоду цветения готовиться заранее, например, за одну-две недели выпивать антигистаминные препараты второго поколения.

Реклама

«А еще проводить элиминационные мероприятия в быту: уборку, использование воздухоочистителя и так далее», — сказала Морозова.

По возможности аллерголог посоветовала не выходить на улицу в период цветения и использовать барьерные средства защиты.