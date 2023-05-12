Здоровье 12 мая 2023, 02:50 Россиянам рассказали, какие продукты с дачи часто приводят к отравлениям Терапевт Лаврищев: к отравлению на даче часто приводят немытая зелень с грядки и самогон Pxhere

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Употребление в пищу немытой зелени с грядки может спровоцировать отравление на даче. Об этом рассказал терапевт Александр Лаврищев. В разговоре с «Газетой.ru» он перечислил, с какими еще продуктами следует быть осторожными за городом.

Свежая зелень сама по себе полезна для здоровья. Но на ее поверхности могут жить опасные бактерии. Особенно это вероятно, если человек поливает ее водой из естественных резервуаров, таких как река или озеро, а не из системы централизованного водоснабжения. Перед употреблением зелени с грядки очень важно ее тщательно мыть.

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Еще один продукт, который часто приводит к отравлению — домашний самогон. Полученный путем самогоноварения алкоголь более крепкий и также он оказывает большее токсическое влияние на печень. Кроме того, такие напитки могут содержать опасные для жизни примеси, которые на производствах удаляются с помощью специальных технологий.

Лаврищев призвал россиян при выборе между алкоголем из магазина и «самопалом» отдавать предпочтение первому варианту.

Еще одним продуктом, которым люди часто травятся на даче, терапевт назвал парное коровье молоко. В нем, как заметил Лаврищев, могут быть опасные инфекции.

В апреле 2023 года россияне потратили на набор «майского дачника» около двух тысяч рублей. Годом ранее подобные расходы не превышали 1200 рублей.