Россиянам рассказали, какие продукты помогут снизить уровень сахара в крови

Врач-диетолог Наталья Нефедова разъяснила ИА Nation News, употребление каких продуктов способно понизить уровень сахара в крови.

Врач подтвердила, что в корице есть вещества, которые могут понижать сахар в крови.

«Не стоит на корицу надеяться, как на магическое средство, но тем не менее использовать ее в рационе можно, так как она коррелирует положительный эффект», — отметила Нефедова.

Также она посоветовала употреблять бобовые, фрукты, клетчатку и овощи в сочетании с цельно зерновыми продуктами.