Россиянам рассказали, какие продукты полезно есть на завтрак

Все диетологи мира твердят, что завтрак является одним из самых важных приемов пищи. О том, что именно необходимо потреблять организму сразу после пробуждения, рассказало «Утро.ру».

О пользе яиц и содержании в них множества полезным микроэлементов знает практически каждый. В яйцах есть белок, железо и витамин А. Кроме того, этот продукт является настолько сытным, что съев его на завтрак, можно забыть о чувстве голода на несколько часов. Не менее полезным является сыр. Его также как и яйца можно смело включать в утренний рацион питания.

Диетологи рекомендуют не забывать о пользе каш и о курином мясе. Крупы содержат в своем составе сложные углеводы, которые заряжают тело энергией и помогают поддерживать фигуру. А куриное мясо способно насытить организм необходимыми элементами и позаботиться о внешнем виде.

В качестве десерта можно использовать мед. Однако этот продукт желательно есть в сочетании с кашами, творогом или блинчиками.