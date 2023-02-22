Здоровье 22 февраля 2023, 17:16 Россиянам рассказали, какие продукты могут испортить внешность

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Негативное влияние на внешний вид человека могут оказывать продукты с большим содержанием простых углеводов и сахара. Об этом рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на кожу также негативно воздействуют алкогольные напитки, соки, колбасные изделия и полуфабрикаты. Кроме того, к вредным для внешнего вида продуктам относятся картошка, рис и майонез.

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Как сообщил «Политэксперт», россиянам порекомендовали сократить употребление пищи с высоким содержанием жиров.

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