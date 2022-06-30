Россиянам рассказали, какие подушки могут быть опасными для здоровья

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева посоветовала россиянам не использовать для сна слишком низкую и слишком высокую подушки. Об этом она сообщила Ura.ru.

По словам специалиста, подушка напрямую влияет на кровоснабжение и на подвижность головы и шеи.

«Подушка может навредить. Не должно быть переразгибания либо пересгибания шейных мышц. Голова должна быть поддержана и не сильно отклоняться вверх или вниз. Позвоночник должен быть в горизонтальном положении. Если подушка слишком высокая и при этом приподнимает только голову, а не весь головной конец от уровня поясницы, то мы имеем перерастяжение шейных мышц. А чем оно больше, тем сильнее рефлекторная реакция на сжатие <…>», — сообщила Царева.

Неправильная подушка может вызывать головокружения, обморочные состояния, сосудистые осложнения, вплоть до инсульта. Как отметила специалист, лучше всего выбирать подушку правильной анатомической формы.

«Она должна быть по возможности анатомической формы, больше всего подходит с двумя валиками. Высоту подушки желательно подбирать по высоте плеча. Соответственно, у мужчин она чуть выше, чем у женщин. И если мы берем по положению головы во время сна, то в идеале должна сохраняться горизонталь позвоночника», — заключила сомнолог.