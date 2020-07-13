Россиянам рассказали, какие насекомые опаснее комаров

Летом россиян атакуют комары, самые известные из кровососущих насекомых. Ученые считают, что они не самые страшные среди гнуса. Гораздо больше проблем доставляют мошки.

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева напомнила в интервью радио Sputnik, что понятие гнуса включает в себя совокупность кровососущих летающих насекомых.

«В состав понятия гнус, кроме комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки», — заметила она.

Рославцева пояснила, что личинки мошек разводятся исключительно в проточной воде. Распространяются эти насекомые по всей России и особенно опасны в Астраханской области.

«В южных регионах с 3 июля повышается их численность, и где-то продолжается в течение месяца», — пояснила специалист.

Переносчиков опасных заболеваний среди мошек в России нет, но их укусы крайне болезненны и доставляют неприятные ощущения.

«Защита от мошек — это длинные рукава, длинные брюки и так далее. Еще надо использовать репелленты», — заметила Рославцева. Причем работают против мошек средства высшей категории при нанесении на кожу. Они отгонять насекомых максимум на четыре часа.

«Россказни, что репеллент защитит на девять и более часов не соответствуют действительности», — заключила заведующая лабораторией.