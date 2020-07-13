Россиянам рассказали, какие насекомые опаснее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева напомнила в интервью радио Sputnik, что понятие гнуса включает в себя совокупность кровососущих летающих насекомых.
«В состав понятия гнус, кроме комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки», — заметила она.
Рославцева пояснила, что личинки мошек разводятся исключительно в проточной воде. Распространяются эти насекомые по всей России и особенно опасны в Астраханской области.
«В южных регионах с 3 июля повышается их численность, и где-то продолжается в течение месяца», — пояснила специалист.
Переносчиков опасных заболеваний среди мошек в России нет, но их укусы крайне болезненны и доставляют неприятные ощущения.
«Защита от мошек — это длинные рукава, длинные брюки и так далее. Еще надо использовать репелленты», — заметила Рославцева. Причем работают против мошек средства высшей категории при нанесении на кожу. Они отгонять насекомых максимум на четыре часа.
«Россказни, что репеллент защитит на девять и более часов не соответствуют действительности», — заключила заведующая лабораторией.