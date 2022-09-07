Россиянам рассказали, какие народные средства помогают от глистов и паразитов | 360°

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Россиянам рассказали, какие народные средства помогают от глистов и паразитов

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Существуют народные методы, которые помогают бороться с глистами и паразитами. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Yakutsk.ru.

По словам специалистов, отличным средством для избавления от глистов является тимьян, так как он обладает иммуностимулирующим действием. Кроме того, эффективными являются полынь и имбирь.

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Побороть грибки можно с помощью специй, например, гвоздики. А чеснок уничтожает возбудители вирусов и грибков.

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