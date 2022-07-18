Россиянам рассказали, какие методы народной медицины могут быть опасны для здоровья

«Народные» методы лечения проблем со здоровьем не всегда эффективны, а иногда могут быть даже опасны. Журналисты сайта kp.ru совместно с экспертами сайта Vrachu.ru рассказали, какими народными лекарствами пользоваться лучше не стоит.

Пищевую соду часто рекомендуют применять при изжоге, а также полоскать ее раствором горло для дезинфекции и лечении простуды. Однако в реальности сода может нарушить кислотно-щелочной баланс в организме, а ее эффективность для дезинфекции не доказана. Особенно опасно может быть применять соду при лечении детей.

Уксус иногда рекомендуют использовать как средство для похудения, а также применять при псориазе или грибке ногтей в виде примочек. Однако в реальности эти методы тоже не работают и могут навредить: уксусная кислота может спровоцировать ожоги кожи и слизистой оболочки желудка при приеме внутрь.

Одно из самых опасных народных средств — керосин. В Сети можно найти информацию о том, что керосин якобы помогает при лечении ангины, бронхитов, гайморита, насморка и других заболеваний. На самом деле применять керосин ни в каком виде ни в коем случае нельзя: он токсичен как при приеме внутрь, так и при контакте с кожей.

«В научно-медицинской литературе описан случай двустороннего паралича глубокого малоберцового нерва после попытки лечения геморроя при помощи керосина. К сожалению, все закончилось смертью пациента в течение 24 часов, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия», — отмечают эксперты.