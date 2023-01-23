Здоровье 23 января 2023, 18:32 Россиянам рассказали, какие макароны безвредны для фигуры Макароны из твердых сортов пшеницы не повлияют на фигуру freepik

Читать 360tv в

Макаронные изделия являются очень популярными в рационе большинства россиян, однако чрезмерное употребление данного продукта способно повлиять на вес человека. О том, как выбрать наименее безвредные для фигуры макароны, рассказала врач-эндокринолог, диетолог, специалист по вопросам коррекции веса Елена Островская в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, лучше всего отдавать предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы. Также желающим не располнеть от употребления этого продукта стоит обратить внимание на макароны из гречневой или же кукурузной муки. Кроме того, врач порекомендовала не покупать изделия, приготовленные из пшеничной муки высшего сорта.

Реклама

Островская подчеркнула, что при чрезмерном употреблении макарон можно набрать вес вне зависимости от того, из чего они сделаны.

Реклама