30 марта 2023, 00:12
Россиянам рассказали, какие лекарства стоит хранить на даче
Представители Роспотребнадзора посоветовали держать в дачной аптечке средства от аллергии
Во время пребывания на даче необходимо иметь минимальный запас лекарств. Представители Роспотребнадзора рассказали, какие препараты стоит добавить в аптечку. Об этом сообщила Neva.Today.
На даче крайне важно иметь нестероидные противовоспалительные препараты. Такие средства способны бороться как с температурой, так и с болями после усердной работы на грядках.
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Кроме того, крайне важно иметь на даче лекарства от аллергии, спазмолитики, сорбенты, лейкопластырь и бинты. Важно убедиться в том, что срок годности всех препаратов не истек.
Лекарства
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