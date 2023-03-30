Здоровье 30 марта 2023, 00:12 Россиянам рассказали, какие лекарства стоит хранить на даче Представители Роспотребнадзора посоветовали держать в дачной аптечке средства от аллергии

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Во время пребывания на даче необходимо иметь минимальный запас лекарств. Представители Роспотребнадзора рассказали, какие препараты стоит добавить в аптечку. Об этом сообщила Neva.Today.

На даче крайне важно иметь нестероидные противовоспалительные препараты. Такие средства способны бороться как с температурой, так и с болями после усердной работы на грядках.

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Кроме того, крайне важно иметь на даче лекарства от аллергии, спазмолитики, сорбенты, лейкопластырь и бинты. Важно убедиться в том, что срок годности всех препаратов не истек.