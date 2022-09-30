Россиянам рассказали, какие лекарства должны храниться в аптечке осенью | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, какие лекарства должны храниться в аптечке осенью Терапевт Лапа: в осенний период в аптечке должна присутствовать морская соль РИА Новости

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В осенний период в домашней аптечке обязательно должна присутствовать морская соль. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, морская соль отлично помогает бороться с простудами и ОРВИ.

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«В первую очередь нужна соль. Морская будет лучше, но обычная точно так же должна быть в такой ситуации. Если вы вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Ее нужно использовать следующим образом: на один–два литра воды необходима одна столовая ложка соли. Затем надо сделать морские ванночки для ног. Можно для рук и всего, что беспокоит (например, появляются какие-то болевые синдромы). Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции (такие как хронический тонзиллит и ринит)», — добавлена медик.

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В аптечке дома также стоит хранить спреи, которые обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, а также какой-нибудь сорбент по типу угля.

«Третий препарат, который обязательно нужен, — какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38–39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме», — заключила терапевт.

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