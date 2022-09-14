Россиянам рассказали, какие кроссовки опасны для здоровья | 360°

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Россиянам рассказали, какие кроссовки опасны для здоровья

Остеопат Евдокимов: спортивные кроссовки не предназначены для повседневной носки

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Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов сообщил, что спортивные кроссовки не предназначены для повседневной носки. Модели с неправильной колодкой и те, которые не дышат, также могут негативно сказаться на здоровье ног. Об этом написал Ura.ru.

«Кроссовки „спортивный стиль“ — это просто удобная обувь. Но нужно понимать, что есть огромное количество некачественных моделей, поэтому при выборе нужно отдавать предпочтение маркам, которые себя зарекомендовали, имеют хорошие отзывы. Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потертости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли. Или колодки, созданные не по технологии, могут привести к проблемам со стороны самой стопы, повлиять на развитие плоскостопия», — добавил Евдокимов.

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Для занятия в зале врач порекомендовал использовать исключительно спортивную обувь. Она уменьшает вероятность повреждений за счет увеличения в ней платформы.

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«Если человек, например, поднимая тяжести, приседает, ему кроссовки позволяют создавать лучшую опору. То есть он стоит лучше, у него не подвернется нога, она не соскочит», — заключил Евдокимов.

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