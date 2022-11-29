29 ноября 2022, 15:38
Россиянам рассказали, какие категории людей больше всего подвержены заболеванию менингитом
Зачастую менингитом болеют путешествующие в экзотические страны
Заболевание менингитом носит смертельную опасность для людей. Ему больше всего подвержены путешественники и врачи, сообщили РИА «Новости».
По данным «Царьграда», высокие риски заболеть менингитом также наблюдаются у работников поликлиник и у людей, ведущих вредный образ жизни. Основными признаками заболевания оболочек головного мозга являются боли в шее, судороги, сыпь, рвота.
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Кроме того, менингит чаще всего появляется у людей, имеющих ослабленный иммунитет.
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