Здоровье 29 ноября 2022, 15:38 Россиянам рассказали, какие категории людей больше всего подвержены заболеванию менингитом Зачастую менингитом болеют путешествующие в экзотические страны

Читать 360tv в

Заболевание менингитом носит смертельную опасность для людей. Ему больше всего подвержены путешественники и врачи, сообщили РИА «Новости».

По данным «Царьграда», высокие риски заболеть менингитом также наблюдаются у работников поликлиник и у людей, ведущих вредный образ жизни. Основными признаками заболевания оболочек головного мозга являются боли в шее, судороги, сыпь, рвота.

Реклама

Кроме того, менингит чаще всего появляется у людей, имеющих ослабленный иммунитет.

Реклама

Авторы: