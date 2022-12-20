Здоровье 20 декабря 2022, 13:01 Россиянам рассказали, какие фрукты помогают в борьбе с бессонницей LIVE24.RU: кислая вишня или вишневый сок идут на пользу сну

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Ученые-сомнологи выяснили, что кислая вишня (вишня Монморанси) или вишневый сок идут на пользу сну, увеличивая его продолжительность и сокращая количество пробуждений. Об этом сообщил LIVE24.RU.

В вишне, по их словам, содержится высокая концентрация мелатонина — гормона, отвечающего за цикл сна и бодрствования.

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Также ученые порекомендовали тем людям, у которых наблюдаются проблемы со сном, есть больше киви. В этом фрукте содержится множество антиоксидантов, серотонина и фолиевой кислоты. Все эти вещества способствуют повышению качества сна, написало ИА Nation News.

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Кроме того, ученые посоветовали есть бананы за счет содержания в них калия, магния, витамина В6 и белка. Бананы помогут расслабиться перед сном, снять беспокойство, которое является главной причиной бессонницы.

Чтобы наладить качество сна, рекомендуется заводить будильник не на мобильном телефоне, а на специальном механическом будильнике. За час до сна необходимо исключить пользование гаджетами. Об этом ранее рассказали эксперты «Ридуса».