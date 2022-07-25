Россиянам рассказали, какие болезни вызывают потерю обоняния

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что при некоторых заболеваниях у человека может полностью или частично исказиться обоняние. Такое случается не только при коронавирусе, но и при некротическом и хроническом насморке, инсульте, контузии, написал Ura.ru.

Специалист отметил, что опасным для человека является некротический насморк, который поражает слизистую носа изнутри.

«Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие. Наиболее яркое проявление нарушения вкуса и обоняния у нас произошло во время эпидемии COVID», — сказал Звонков.

Медик добавил, что различные травмы головы и контузии также могут вызывать нарушения восприятия вкуса и обоняния.