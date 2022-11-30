Здоровье 30 ноября 2022, 11:06 Россиянам рассказали, какие болезни грозят людям после 60 лет Врач Надежда Чернышова: чаще всего у людей после 60 лет развивается онкология

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У людей старше 60 лет сильно возрастают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Об этом «Москве 24» сообщила врач Надежда Чернышова.

По словам врача, риск инсульта у пожилых возникает из-за нарушений в артериях. Также возрастает опасность онкологического заболевания, чаще всего у людей в таком возрасте развивается рак кишечника. Врач подчеркнула, что избежать возрастных изменений и связанных с ними заболеваний можно, если вести здоровый образ жизни.

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Лучшей профилактикой от опасных болезней после 60 лет станет отказ от курения, регулярные физические нагрузки и правильное питание.

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