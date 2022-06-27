Россиянам рассказали, какие анализы помогут выявить причину тахикардии

Тахикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений превышает 100 ударов в минуту. В разговоре с Pravda.Ru медицинский директор Лабораторно-диагностического комплекса НАКФФ Олеся Генералова рассказала, какие анализы помогут выяснить причину тахикардии.

Причины могут быть разные — физические нагрузки, стресс, беременность, а также заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы.

Чтобы выяснить причину, нужно сдать общий анализ крови. На причину тахикардии может указать: анемия (снижение гемоглобина, гематокрита, эритроцитов), выраженный лейкоцитоз (повышение лейкоцитов), связанный с инфекционным или воспалительным процессом в организме. При нарушении функции надпочечников мы увидим повышение эритроцитов (эритроцитоз) и лимфопению. Также поможет биохимический анализ крови. Нарушение электролитов в крови — это снижение калия (гипокалиемия), увеличение натрия (гирнатриемия), снижение магния (гипомагниемия). Снижение глюкозы (гипогликемия), повышение мочевины и креатинина в сыворотке крови.