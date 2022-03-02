Россиянам рассказали, какая вредная привычка мешает хорошо спать по ночам

Распространенная вредная привычка может значительно ухудшить качество сна. Специалист по сну Карлеара Вейсс рассказала, чего не стоит делать в том случае, если вы хотите выспаться. Об этом сообщило utrо.ru со ссылкой на Well and Good.

По мнению эксперта, не стоит проверять время по ночам, так как это вызывает чувство тревоги, а также раздражает источниками света. Экран телефона или лапма мешает выработке мелатонина — гормона сна. Он выделается лишь в том случае, если в квартире полная темнота.

Чтобы избавиться от этой привычки, специалист посоветовала убрать часы из спальни, а телефон перевернуть экраном вниз или прикрыть его.