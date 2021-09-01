Россиянам рассказали, какая температура лучше всего справляется с болезнью

Повышение температуры тела у человека говорит о наличии какой-то болезни. Благодаря ей организм начинает бороться с проникшей инфекцией. О том, какие процессы характеризует та или иная температура, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, работа иммунной системы определяется молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунитет начинает реагировать на проникшие вирусы и бактерии. Когда температура повышается, инфекции труднее размножаться.

Если не повышается температура при ОРВИ, это означает, что иммунная система человека не реагирует на инфекцию. Однако повышение температуры до 39-40 градусов плохо сказывается на работе внутренних органов. Может даже произойти остановка сердца.

По словам врача, идеальной температурой тела, когда организм борется с вирусами, является от 37 с небольшим до 38,5 градуса. Если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо справляется сам, заключил врач.