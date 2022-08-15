Россиянам рассказали, какая привычка может продлить жизнь

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала о привычке, которая может существенно продлить жизнь.

По словам эксперта, залог долголетия кроется в чувстве меры.

«Сразу оговорюсь: делать поблажки своему организму можно, если к моменту пенсионного возраста вы добрались без букета хронических заболеваний. Это говорит о том, что долгие годы вы бережно заботились о своем организме и заслужили некоторые поблажки. Но главное — без фанатизма…», — отметила медик.

Врач подчеркнула, что даже алкоголь в небольших количествах не повлияет на качество и длину жизни.

«Не более двух бокалов пива или вина в день помогут вам сократить риск преждевременной смерти. Подводим итог: алкоголь в скромных дозах, пара лишних килограммов и чашечка ароматного кофе в день — и организм откликнется вам благодарностью. Ведь получать удовольствие от жизни — чрезвычайно важно для счастья, а счастье жизнь продлевает…», — резюмировала Малиновская.