12 декабря 2022, 13:46
Россиянам рассказали, какая пища может привести к сахарному диабету
Врач Елена Соломатина: большая тяга к сладостям грозит развитием диабета
Сладости помогают людям добавлять положительных эмоций и подавлять негатив. Однако сильная потребность в сладком может привести к сахарному диабету, сообщила врач Елена Соломатина в беседе с News.ru.
По словам специалиста, люди с переизбытком веса и неправильным режимом питания зачастую прибегают к перекусам конфетами и сладкими батончиками. Проблемы с сахаром в крови также возникают и из-за недостаточного употребления белка и клетчатки.
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Соломатина порекомендовала употреблять в пищу горький темный шоколад для улучшения кровообращения.
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