Здоровье 12 декабря 2022, 13:46 Россиянам рассказали, какая пища может привести к сахарному диабету Врач Елена Соломатина: большая тяга к сладостям грозит развитием диабета

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Сладости помогают людям добавлять положительных эмоций и подавлять негатив. Однако сильная потребность в сладком может привести к сахарному диабету, сообщила врач Елена Соломатина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, люди с переизбытком веса и неправильным режимом питания зачастую прибегают к перекусам конфетами и сладкими батончиками. Проблемы с сахаром в крови также возникают и из-за недостаточного употребления белка и клетчатки.

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Соломатина порекомендовала употреблять в пищу горький темный шоколад для улучшения кровообращения.

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