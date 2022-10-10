Россиянам рассказали, какая каша является самой полезной | 360°

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Россиянам рассказали, какая каша является самой полезной

Диетолог Арзамасцев: в гречневой каше содержится много белка и железа

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Врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев считает, что самой полезной для здоровья является гречневая каша, поскольку она, в отличие от других каш, содержит много белка и железа. Об этом написал сайт Ura.ru.

Гречневую кашу, по словам эксперта, даже можно рекомендовать людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, поскольку она имеет низкий гликемический индекс.

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«Она по факту сложная и сделать из нее не сделать кашу быстрого приготовления, которая содержит высокий гликемический индекс. Эта каша будет рекомендована и полезна, в том числе при снижении веса», — сообщил Арзамасцев.

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Диетолог подчеркнул, что гречневая каша станет отличным вариантом для завтрака. Ее можно чередовать с омлетом или творогом, а также можно есть от четырех раз в неделю.

Людям, у которых нет серьезных проблем со здоровьем и глобальных противопоказаний для большого употребления углеводов, разрешается есть гречневую кашу каждый день, заключил Арзамасцев.

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