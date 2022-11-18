Здоровье 18 ноября 2022, 03:36 Россиянам рассказали, как защититься от травм в холода Россиянам посоветовали носить обувь с ребристой подошвой, чтобы не травмироваться в холода

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Во время холодов значительно увеличивается количество травм. РИА ФАН рассказало, как предотвратить падение зимой.

Россиянам пояснили, что важно выбирать обувь на ребристой подошве без каблуков. При этом ботинки должны быть выполнены из мягкой резины или термоэластопластов.

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Кроме того, лучше всего передвигаться по льду на небольшой скорости. Не стоит пытаться быстро преодолеть препятствие. Также не надо держать руки в карманах, чтобы при падении можно было опереться на них и снизить вероятность травмы.

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