Здоровье 08 декабря 2022, 17:43 Россиянам рассказали, как защититься от гриппа Микробиолог Александр Гинцбург: защититься от гриппа поможет регулярная вакцинация

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Вспышки опасного штамма гриппа среди отмечаются в последнее время на территории России. О способах предотвращения болезни в интервью «Политике сегодня» рассказал микробиолог Александр Гинцбург.

По словам специалиста, лучшей профилактикой возникновения гриппа является регулярная вакцинация. Кроме того, необходимо принимать только хорошо зарекомендовавшие себя медицинские препараты для эффективно борьбы с болезнью.

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Отмечается, что штамм гриппа H1N1 является самым опасным среди остальных вирусов.

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