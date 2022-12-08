08 декабря 2022, 17:43
Россиянам рассказали, как защититься от гриппа
Микробиолог Александр Гинцбург: защититься от гриппа поможет регулярная вакцинация
Вспышки опасного штамма гриппа среди отмечаются в последнее время на территории России. О способах предотвращения болезни в интервью «Политике сегодня» рассказал микробиолог Александр Гинцбург.
По словам специалиста, лучшей профилактикой возникновения гриппа является регулярная вакцинация. Кроме того, необходимо принимать только хорошо зарекомендовавшие себя медицинские препараты для эффективно борьбы с болезнью.
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Отмечается, что штамм гриппа H1N1 является самым опасным среди остальных вирусов.
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