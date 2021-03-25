Россиянам рассказали, как защититься от 12 видов рака
Существует три простых способа, которые помогут уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом написала газета Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
В первую очередь нужно начать поддерживать здоровый вес. По данным ученых, это позволит защитить человека от 12 видов рака: желчного пузыря, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка, матки, кишечника, груди почек, печени.
Регулярная физическая активность тоже помогает значительно снизить риск. Также необходимо правильно питаться. Нужно стараться добавлять в свой рацион больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых. Помимо этого, нужно избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
Накануне врач-кардиолог, автор книг о здоровье и телеведущий Александр Мясников заявил, что курение, инфекционные заболевания и неправильное питание являются основными факторами, влияющими на развитие онкологических заболеваний. По его словам, из-за курения рак возникает в 40% случаев, в 20% — от неправильного питания.