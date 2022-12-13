Здоровье 13 декабря 2022, 11:27 Россиянам рассказали, как защитить себя в сезон гриппа Врач Малышев: защититься от гриппа можно с помощью таких же мер, как от ковида

Читать 360tv в

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в разговоре с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, как защитить себя в сезон гриппа.

По его словам, обезопасить себя от этой инфекции можно с помощью тех же мер, которые были приняты в период распространения коронавируса.

Реклама

«Обязательно соблюдать социальную дистанцию, стараться не посещать большие скопления людей, а также не забывать про маску», — сказал медик.

Реклама

Малышев порекомендовал как можно чаще проветривать помещения, чтобы температура была 20-22 градуса, а также проходить вакцинацию.