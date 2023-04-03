Здоровье 03 апреля 2023, 13:44 Россиянам рассказали, как защитить кожу от весеннего солнца

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С наступлением весны солнечных дней становится все больше. О том, как защитить свою кожу от солнца, рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Маргарита Налбандян в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, за полчаса до выхода на улицу необходимо использовать средства с SPF-защитой и легкие эмульсии. В случае, если кожа подвержена пигментации, врач посоветовала пользоваться кремами SPF 50.

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Косметолог также добавила, что легче переносить последствия смены сезонов можно благодаря процедурам биоревитализации и мезотерапии.