Россиянам рассказали, как выявить постковидный синдром

После коронавируса у человека может возникнуть акне. Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, из-за чего возникает такое последствие.

Акне — воспаление кожи, которое чаще всего распространено в подростковом возрасте. Добровольский отметил, что многие люди могут не обратить на это внимания. Однако анке нуждается в лечении. После коронавируса оно возникает из-за повреждения легочной ткани и недостатка кислорода в организме.

«В результате повреждений, вызванных коронавирусом, все органы и ткани страдают от кислородной недостаточности. Отвечая на вопрос, какие осложнения может вызвать ковид, здесь могут быть повреждения абсолютно любого органа или системы», — пояснил специалист.