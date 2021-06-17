Россиянам рассказали, как выявить глаукому

Почти 100 миллионов людей в мире столкнулись с глаукомой, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как выявить это заболевание и что включается в лечение, написал сайт «Аргументы и факты».

Этапы диагностики глаукомы перечислил врач-офтальмолог, член экспертного совета по глаукоме Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», кандидат медицинских наук Сергей Голубев.

Для начала медик узнает возраст пациента и его семейную историю глазных заболеваний. После специалист осматривает диск зрительного нерва. Если на нем окажутся кровоизлияния, то это плохой сигнал. Затем врач измеряет поля зрения, а для уточнения диагноза делает гониоскопию, то есть исследует пути оттока внутриглазной жидкости.

Важно проводить все измерения на двух глазах. Любая асимметрия в полученных данных считается опасным признаком, косвенно указывающим на глаукому. По словам Голубева, выявить это заболевание на ранней стадии сложно, зачастую на это тратится до полугода.

Лечение глаукомы идет пожизненно, что требует дисциплинированности от пациента и его родственников, которые должны напоминать о регулярном закапывании капель в глаз. К врачу требуется приходить не реже четырех раз в год. При прекращении лечения, слепоты не избежать. Болезнь прогрессирует быстро: без лечения свет в глазах померкнет за пять-семь лет.

Лечение обычно начинается с медикаментозной терапии. Также врачи прибегают к лазерной микрохирургии глаза, которая существенно улучшает отток внутриглазной жидкости и усиливает эффективность капель. Кроме того, в некоторых случаях медики предлагают провести операцию.