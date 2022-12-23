Здоровье 23 декабря 2022, 10:57 Россиянам рассказали, как выявить дефицит витамина D Боли по всему телу могут указывать на недостаток витамина D

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Дефицит различных витаминов и минералов может негативно сказываться на здоровье человека и провоцировать развитие различных заболеваний. Нехватка витамина D грозит упадком сил и болью по всему телу, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью «Москве24».

По словам специалиста, показатель этого витамина должен быть не менее 30 нанограммов на миллилитр. При значительно низких значениях дефицит может проявить себя различными заболеваниями.

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Так, если показатель витамина D у человека держится в районе 20 и 10 нанограммов, то в таких случаях могут проявляться симптомы в виде болей по всему телу.

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В случае снижения показателя ниже 10, человек чувствует уже более характерные боли, например, неприятные ощущения в тазу и грудине.