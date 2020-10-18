Россиянам рассказали, как выбрать наиболее полезный хлеб

Больше всего витаминов и микроэлементов содержится в цельнозерновом хлебе. Именно ему и стоит отдавать предпочтение, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Также она рассказала, как правильно его выбрать.

«Чем серее хлеб, чем он грубее, тем в нем больше всего оболочки… А в оболочке как раз есть микроэлементы, витамины группы В, которые влияют на нервную систему», — рассказала Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва». она объяснила, что когда человек ест белый батон, то не получает ничего, кроме пустых углеводов. При этом употребляя цельнозерновой, ржаной, бородинский хлеб, есть вероятность получения витаминов группы В и клетчатки.

Выбирая хлеб, следует обратить на его состав, указанный на упаковке продукта. Например, в ржаном хлебе на первом месте стоит пшеничная мука, а ржаная только на втором. Также в качественном хлебе сахар должен быть как можно дальше в списке ингредиентов. Иногда из-за ржаного хлеба могут быть изжога и вздутие, отметила Дианова. Она объяснила, что происходить это может из-за наличия в закваске молочнокислых бактерий.

Также нужно обращать внимание и на специфические запахи хлеба. Не стоит брать продукт, если он пахнет слишком сильно кислым, дрожжами.

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