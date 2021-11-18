Россиянам рассказали, как выбрать качественную выпечку

Хлеб и выпечка являются неотъемлемой частью рациона многих Россиян. Представители Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, на какие аспекты стоит обращать внимание при покупке хлебобулочных изделий. Об этом сообщили Nation News.

По словам экспертов, покупать хлеб стоит только в специальных магазинах. При этом стоит тщательно проверять условия хранения и продажи этой продукции. Опасным решением будет покупать хлеб у уличных продавцов. Как правило, такие продавцы не соблюдают все необходимые условия хранения, а также нарушают технологию производства.

Форма хлеба не должна иметь трещин или вмятин. Мякиш должен быть мягким, эластичным и пористым. Если в продукции есть комки, стоит задуматься о ее качестве.

Упаковка не должна быть повреждена. Если продукт просрочен или на нем появилась плесень — стоит отказаться от покупки. При этом лучше не покупать хлеб заранее на длительный период времени. Лучше употреблять такую продукцию в свежем виде.