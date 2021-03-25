Россиянам рассказали, как выбрать безопасную и эффективную зубную пасту

Чтобы выбрать эффективную зубную пасту, нужно понимать, какие функции она должна выполнять. Это объяснил стоматолог Алексей Антипенко, сообщил сайт телеканала «Звезда».

При наличии заболеваний пародонта стоит присмотреться к специализированной зубной пасте. Если проблем с деснами нет, подойдут обычные профилактические пасты.

Лучше всего отдать предпочтение продукции от крупных компаний. Лидеры отрасли ежегодно вкладывают средства в исследования по обновлению состава зубных паст. По мнению Антипенко, в этом случае в составе зубных паст минимальное содержание вредных компонентов.

Кроме того, не надо пользоваться отбеливающими пастами на постоянной основе, так как они содержат более агрессивные компоненты. При этом такая паста не заменит отбеливание, которое проводится в стоматологическом кабинете. Даже если пользоваться ей долгое время цвет зубов в лучшем случае посветлеет на один тон.

А еще не стоит покупать восточную продукцию с неизвестными составами, потому что из-за многих непривычных для россиян компонентов эффект окажется непредсказуемым.

Стоматолог не советует приобретать слишком дешевую зубную пасту. Качественный продукт не отдают по низкой цене. Тем не менее выкладывать деньги за чересчур дорогие пасты тоже бессмысленно. Толченые бриллианты, золотая фольга, экстракт черной икры в составе не сделают зубную пасту более эффективной.