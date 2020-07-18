Россиянам рассказали, как выбирать дыни и арбузы
Об этом АГН «Москва» рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.
«При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст», — отметила Чердакова.
Она добавила, что самостоятельно определить наличие нитратов в бахчевых культурах невозможно. Чердакова также посоветовала, не покупать дыни и арбузы раньше августа. Хранить их в холодильнике можно не больше 12 часов.
Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) посоветовали читателям РИА «Новости» в августе обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху. Арбузы отличаются повышенным содержанием солей железа и хорошо утоляют жажду. Дыни могут восполнить недостаток витамина С и каротина.
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал употреблять в день не более 100-150 граммов ягод бахчевых культур, так как они содержат много жидкости и сахара.