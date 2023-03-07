Здоровье 07 марта 2023, 16:44 Россиянам рассказали, как восстановить зрение без операции

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Улучшить и скорректировать зрение без хирургического вмешательства стало возможным благодаря появлению ортолинз. Об этом сообщила врач-офтальмолог Анастасия Киселе в беседе с Life.

По словам специалиста, ортокератологические линзы способны восстанавливать зрение во время ночного сна. За этот период они изменяют преломляющую способность роговицы, благодаря чему в течение всего дня человеку нет необходимости пользоваться очками.

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Врач отметила, что такие линзы подходят как детям, так и взрослым.

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