Здоровье 20 февраля 2023, 14:43 Россиянам рассказали, как восстановить здоровье печени

Читать 360tv в

Нарушения в работе печени могут привести к серьезным последствиям вплоть до онкологических заболеваний. О том, как поддержать и восстановить здоровье этого органа, рассказал врач-гепатолог Дмитрий Монахов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, нормализовать работу печени можно благодаря сбалансированному питанию и исключению алкоголя. Врач отметил, что на орган негативно влияет избыточный вес.

Реклама

Как сообщило РИА ФАН, при несоблюдении этих рекомендаций возникают риски развития цирроза печени.

Реклама