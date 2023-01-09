Здоровье 09 января 2023, 18:09 Россиянам рассказали, как восстановить режим сна после новогодних праздников Приглушенное освещение вечером поможет подготовить организм ко сну

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Наладить привычный режим сна после новогодних праздников порой бывает очень трудно. О том, как настроить внутренние биологические часы, рассказала «Известиям» врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, настроиться на сон поможет приглушенное освещение в спальне вечером.

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Также стоит отказаться от использования за час до сна всевозможных гаджетов с мерцающими экранами. Кроме того, спальня должна регулярно проветриваться.

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